Роналду: "Я вернулся"

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Роналду: "Я вернулся"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил в твиттере своё возвращение к тренировочному процессу.

Напомним, что 34-летний португалец пропустил последний матч против "Аталанты" из-за повреждения.

"Я вернулся", - написал звёздный футболист в микроблоге, прикрепив несколько фотографий с тренировки.

В текущем сезоне Роналду провёл за "Ювентус" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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