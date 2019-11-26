Роналду: "Я вернулся"
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил в твиттере своё возвращение к тренировочному процессу.
Напомним, что 34-летний португалец пропустил последний матч против "Аталанты" из-за повреждения.
"Я вернулся", - написал звёздный футболист в микроблоге, прикрепив несколько фотографий с тренировки.
I'm back #Juventus #finoallafine pic.twitter.com/LGPxVAWeUO— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2019
В текущем сезоне Роналду провёл за "Ювентус" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
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|Наполи
|13
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|Парма
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|Хеллас Верона
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|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
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|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
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|СПАЛ
|13
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|7