Роналду: "Я заслужил шестой "Золотой мяч"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в эксклюзивном интервью изданию France Football заявил, что он заслуживает выиграть "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Я много раз говорил, что не одержим идеей выиграть шестой "Золотой мяч". Я и так знаю, что являюсь одним из лучших игроков в истории. Но конечно же я хочу стать обладателем этой награды. Было бы лицемерием не признать это. Я работаю ради достижения этой цели - забиваю голы и побеждаю в матчах, но никакой одержимости нет. Заслуживаю ли я получить шестой "Золотой мяч"? Думаю, да" - сказал Роналду.

Напомним, что ранее 33-летний португалец выигрывал "Золотой мяч" в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Столько же наград и в активе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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