Роналду: "Я заслужил шестой "Золотой мяч"

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Роналду: "Я заслужил шестой "Золотой мяч"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в эксклюзивном интервью изданию France Football заявил, что он заслуживает выиграть "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Я много раз говорил, что не одержим идеей выиграть шестой "Золотой мяч". Я и так знаю, что являюсь одним из лучших игроков в истории. Но конечно же я хочу стать обладателем этой награды. Было бы лицемерием не признать это. Я работаю ради достижения этой цели - забиваю голы и побеждаю в матчах, но никакой одержимости нет. Заслуживаю ли я получить шестой "Золотой мяч"? Думаю, да" - сказал Роналду.

Напомним, что ранее 33-летний португалец выигрывал "Золотой мяч" в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Столько же наград и в активе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Не пропустите: Роналду забивает минимум по 40 голов на протяжении последних девяти лет. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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РАМОН

будем объективными,он и 5 то не заслужил,а тут 6 ему давай,вот всё-таки нарцисс

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Генич

Педик не получит ЗМ,на его нытьё уже никто не поведётся

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Braveman

Мля какой же ты клоун, Кристин....

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Braveman

До сих пор не понимаю - с какого хера паршивый парижский околофутбольный журналишко вручает приз Лучшему футболисту мира...

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РМ

Если ПИДОРУ срочно не помогут, он закончит в психушке. Там тоже много лучших в истории.

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Кокорин

Думаю , я заслуживаю получить Золотой стул...

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Роналду педик

Роналду: я - один из лучших ныряльщиков в футболе и заслуживаю штрафной или пенальти каждый раз, когда я падаю

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я знаю что я лучший игрок в мире среди геев, и если мне не дадут этот приз, я подам в суд за ущемление прав гомосеков!

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Мария Ивановна

Ты изнасиловал молодую красивую девушку в СРАКУ, и поэтому тебя ПИДОРА ждёт тюрьма, где тебя будут ПЕРДОЛИТЬ во все дыры долго и нудно!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

В этом году и получит. Внес огромный вклад в победу, в главном клубном турнире мира. ЛЧ всегда имеет вес в Европе. Модрич возможно заслужил тоже, но это уже дело вкуса. Рад что Месси и близко не имеет шанса взять золотой мяч. И не потому что я хейтер Лионеля, просто бесит, когда кто то попадает в тройки лучших, тупа из громкого имени. В этом году объективность радует глаз.

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jugulator
Пьянь

Победа в ЛЧ это заслуга только Переса, который покупал арбитров в каждом раунде плей-офф.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Еще один блеать. Ты наверно еще и РНТВ смотришь да? В инопланетян веришь? Алло, лч чемпионов это тебе не рынок где все купить можно. Там все на виду. Даже в задрипанной второй лиге Украины за договорники ловят. Что уж говорить о лч. Никто не рискнет что " покупать" на такоМ палеве. Это просто каким наивным надо быть, думая что можно покупать матч за матчом в лч.К тому же, у клубов уровня Баварии или Ювентуса, хватило бы ресурсов, вывести все на чистую воду, если бы было что то не чисто. Но особенно бредово, слышать это от фанатика барселоны. Чья бы корова мычала. Пов

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jugulator
Пьянь

Все не идиоты - но ты, да)

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jugulator
Пьянь

Тогда объясни, почему в абсолютно каждом раунде плей-офф, в матчах с ПСЖ, Ювентусом, Баварией и Ливерпулем, судьи помогали Реалу?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Кстати, тем кто общается с Пересом, надо намекнуть, что бы купил и чемпионство в Испании, а то как так то, судей в играх с Баварией и Юве " покупает" каждый раз, а судью с каким нибудь " Алавесом" не может)

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Всего в одном поединке, ошибка судьи " помогла" Реалу глобально. Во всех остальных случаях и так все было под контролем. К тому же, ошибки были и в сторону Реала. Кстати, а как это ты единственный догадался что турнир " куплен" ? Почему молчат Бавария, ПСЖ и Юве? их запугали?) Или может они не догадываются? Советую связаться с шейхом или с Румменигге) Возможно мы на пороге разбирательств и открытий) ведь нашелся умник, который догадался первым, что все купили)

Салах

Попадание Роналду в тройку лучших и есть результат его громкого имени.На ЧМ провалился,как и Месси.В ЛЧ дальше 1/8 потерялся,запомнился лишь симуляциями и нытьём.А второе место Реала в Ла Лиге отчасти его вина, так как первую половину сезона забыл,что умеет играть в футбол.Месси лучший по игре,это очевидный факт,отрицаемый лишь такими фанатиками,как ты.А если уж и давать за вклад в титулы,то очевидно же,что Модрич станет победителем.

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Фанат РМ

прям в точку обозначил

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да да да. Я " фанатик" еще. Типичная логика " месси лучший, кто не согласен, тот не шарит в футболе. Проснись чувак, зайди к любому букмекеру, Месси нигде даже в пятерку фаворитов не входит.Прям как всегда, весь мир признает, что это не год Месси а у вас он все равно лучший. Если ты так уверен, иди поставь на то, что он выиграет мяч) коэффициент 19 аж, бабок поднимешь) в этом году будет так - Роналду - Модрич ( или наоборот) кто то из французов, а дальше или Месси или Салах. Даже интересно будет, что отбитые потом скажут. Ведь " Перес все купил" уже не канает)

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jugulator
Пьянь

Причем здесь 1 матч? То, что Реал в кризисе, очевидно уже полтора сезона. Прошлый сезон провален напрочь (купленную ЛЧ, опять же не учитываем), в этом он многократно усугубился.

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jugulator
Пьянь

Роналду итак получил 3 левых золотых мяча, не многовато ли? А в ФИФА награды раздают идиоты. Подумать только - Куртуа - лучший вратарь мира, Рамос - лучший защитник, а Модрич - лучший игрок. Смех, да и только. Вчера уж они себя показали!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да да да) все идиоты, один ты профессор) ты хоть читаешь какую дичь ты пишешь?) "Вчера уж они себя показали!" - Ахахах. Ты понимаешь что так о любом можно сказать? Берешь любого игрока после кризиса или провала и вуаля) Например Месси после ответки с Ромой) Месси лучший игрок мира? смех, да и только! в матче с Ромой он уж себя показал! Пздц у тебя доводы второклассника)

jugulator
Пьянь

Месси был сильнее Роналду в чемпионате и Кубке Испании, взял золотую бутсу. ЛЧ нет смысла даже брать в расчет, так как это купленный трофей.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Роналду тоже выигрывал чемп и забивал больше Месси, и? Он не выиграл тогда золотого мяча. Нац чемпионаты важны при получении зм, но не так как международные - межклубные турниры. Если условный Азар будет феерить весь сезон в Англии, провалившись в лиге чемпионов на ранней стадии, то поверь шансов на зм у него будет ровно ноль. Месси вылетел с треском и в лч и тем более на чм. И те же букмекеры, ставят кого то на последние или первые места не из за любви или ненависти, а исходя из общих настроений. И мировое мнение сейчас - что Месси по коофицентам, занимает 4 - 5 место в борьбе за золотой мяч. Но таких как ты не переубедить. Зомби одним словом.

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