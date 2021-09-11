Роналду ярко отреагировал на феерическое возвращение в АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1).

"Возвращение на "Олд Траффорд" – лишь краткое напоминание о том, почему этот стадион называется "Театр мечты". Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь своих целей. Мы идем вперед благодаря потрясающей поддержке трибун. Я горд тем, что вернулся в "Манчестер Юнайтед" и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!" – написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что 36-летний Роналду сделал дубль в поединке с "Ньюкаслом".

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