Роналду ярко отреагировал на хет-трик в матче с Люксембургом

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Люксембурга (5:0). Форвард в этой встрече сделал хет-трик, забив два из трех мячей с пенальти.

"Еще одна победа, мы сделали еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь! Когда мы играем дома перед своими болельщиками, то все становится проще. Фанаты поддерживают нас с первой до последней минуты. Я обещал, что постоянно буду стремиться к большему. Это заложено у меня в ДНК и в ДНК португальских футболистов. Мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимальный результат, которого можем достичь. Вперед, Португалия!" - написал Роналду в инстаграме.

Португалия, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. Следующий матч португальцы проведут 11 ноября на выезде с Ирландией.

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