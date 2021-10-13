Роналду ярко отреагировал на хет-трик в матче с Люксембургом
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Люксембурга (5:0). Форвард в этой встрече сделал хет-трик, забив два из трех мячей с пенальти.
"Еще одна победа, мы сделали еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь! Когда мы играем дома перед своими болельщиками, то все становится проще. Фанаты поддерживают нас с первой до последней минуты. Я обещал, что постоянно буду стремиться к большему. Это заложено у меня в ДНК и в ДНК португальских футболистов. Мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимальный результат, которого можем достичь. Вперед, Португалия!" - написал Роналду в инстаграме.
Португалия, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. Следующий матч португальцы проведут 11 ноября на выезде с Ирландией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|28
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|Спортинг Лиссабон
|27
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
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|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|16
|Маритиму
|28
|28
|17
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|28
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