Роналду ярко отреагировал на ничью между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).
"Впереди еще долгий путь, и нет ничего невозможного, когда играешь за "Манчестер Юнайтед". Мы будем идти к нашим целям до конца! – написал Роналду в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду забил 1 гол в последних 8 матчах в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ
-
"Зенит" обыграл ЦСКА в центральном матче РПЛ
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
-
"Милан" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"
Лента новостей
-
Роналду ярко отреагировал на ничью между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
Фанаты "Спартака" выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого сезона
-
В ЦСКА высказались о возможном возвращении Вагнера Лава
-
1
Фанатов ЦСКА погрузили в автозаки после матча с "Зенитом" (видео)
-
"Наполи" презентовал статую Диего Марадоны
-
Трудный успех "Баварии", "хоккейная" победа "Хоффенхайма", неудача "РБ Лейпциг": результаты 13-го тура Бундеслиги
-
"Спортинг" победил "Тонделу" и возглавил чемпионат Португалии
-
1
Роналду забил один гол в последних восьми матчах в АПЛ
-
"Атлетико" разгромил "Кадис" в Ла Лиге
-
Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ
-
"Рома" Моуринью победила "Торино" в Серии А
-
"Зенит" обыграл ЦСКА в центральном матче РПЛ
-
Неймар ярко высказался о своей новой травме
-
"Байер" обыграл "РБ Лейпциг" в Бундеслиге
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
-
1
Почеттино отреагировал на феерию Месси в матче с "Сент-Этьеном"
-
"Лион" обыграл "Монпелье" в матче Лиги 1
-
ПСВ упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
-
Три основных игрока "Спартака" не сыграют с "Уфой"
-
"Реал Сосьедад" проиграл в Барселоне и не смог возглавить Ла Лигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18