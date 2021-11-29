Роналду ярко отреагировал на ничью между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).

"Впереди еще долгий путь, и нет ничего невозможного, когда играешь за "Манчестер Юнайтед". Мы будем идти к нашим целям до конца! – написал Роналду в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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