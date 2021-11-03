Роналду ярко отреагировал на ничью "МЮ" с "Аталантой"

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Роналду ярко отреагировал на ничью "МЮ" с "Аталантой"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду кратко отреагировал на ничейный результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).

"Мы до конца верили в себя и сделаем все, чтобы достичь своих целей! Мы "красные дьяволы", – написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что английский клуб проигрывал по ходу матча со счетом 0:1 и 1:2, но Роналду дважды сравнял счет в концовках обоих таймов.

Не пропустите: Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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