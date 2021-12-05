Роналду ярко отреагировал на победу "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:0).
"Шаг за шагом, мы "Юнайтед"! - написал Роналду в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси высказался о своей конкуренции с Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Бордо" и "Лион" сыграли вничью в матче Лиги 1
-
1
"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко
-
1
Определился чемпион Швеции
-
2
Тренер сборной Сенегала "наехал" на Клоппа
-
1
Мбаппе рассказал, является ли он "боссом" в ПСЖ
-
Воронин оценил шансы Захаряна заиграть в "Барселоне"
-
1
Мбаппе ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Моуринью может вернуться в АПЛ
-
Роналду ярко отреагировал на победу "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Десна" и "Мариуполь" с хоккейным счетом сыграли вничью в УПЛ
-
Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"
-
Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги
-
"Лацио" уверенно обыграл "Сампдорию" в Серии А и обошел "Ювентус"
-
Рангник оценил игру Роналду в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Астон Вилла" победила "Лестер" в АПЛ
-
"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
-
Успехи "Спартак" и ЦСКА, осечка "Зенита": результаты 17-го тура РПЛ
-
"Краснодар" победил "Сочи" в матче РПЛ
-
"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
-
Рангник высказался о дебютной победе на посту наставника "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18