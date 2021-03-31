Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил партнеров по команде с победой над командой Люксембурга (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022года.
"Важная победа на пути к нашей цели. Поздравляю команду!" – написал Роналду в своем Twitter.
Напомним, что Люксембург открыл счет в первом тайме, но затем победу португальцам принесли голы Диогу Жоты, Роналду и Жоау Палиньи.
Не пропустите: Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|2
|Бенфика
|28
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|3
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|Спортинг Лиссабон
|27
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
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|КД Тондела
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