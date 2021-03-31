Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом

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Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил партнеров по команде с победой над командой Люксембурга (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022года.

"Важная победа на пути к нашей цели. Поздравляю команду!" – написал Роналду в своем Twitter.

Напомним, что Люксембург открыл счет в первом тайме, но затем победу португальцам принесли голы Диогу Жоты, Роналду и Жоау Палиньи.

Не пропустите: Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией. | http://soccernews.ru
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