Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил партнеров по команде с победой над командой Люксембурга (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022года.

"Важная победа на пути к нашей цели. Поздравляю команду!" – написал Роналду в своем Twitter.

Напомним, что Люксембург открыл счет в первом тайме, но затем победу португальцам принесли голы Диогу Жоты, Роналду и Жоау Палиньи.

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