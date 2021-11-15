Роналду ярко отреагировал на поражение сборной Португалии от Сербии

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о проигранном матче квалификации ЧМ-2022 против Сербии (1:2).

"Футбол вновь показывает нам, что иногда самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног. Цель попасть на ЧМ-2022 всё ещё актуальна, и мы знаем, что нужно для этого сделать. Никаких оправданий. Сборная Португалии отправится в Катар", - написал форвард "Манчестер Юнайтед" в своём инстаграме.

Сербы вырвали гостевую победу со счётом 2:1, отличившись на 90-й минуте, и добыли прямую путёвку на Чемпионат Мира.

Португальцы из-за этого поражения финишировали вторыми в отборочной группе и теперь сыграют в стыковых матчах.

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