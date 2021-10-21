Роналду ярко отреагировал на волевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".

"Красные дьяволы" уступали в два мяча к перерыву, однако во втором тайме забили трижды и одержали волевую победу. Решающий гол в активе 36-летнего португальца.

"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы - люди. Объединившись, мы никогда не сдадимся! Это "Олд Траффорд"!" - написал Роналду в своём инстаграме.

Не пропустите: Роналду провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru