Роналду ярко ответил своим хейтерам

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, как относится к критике в свой адрес.

"Люди, которым я не нравлюсь, всё равно будут что-то говорить. Но должно ли меня это беспокоить? Мне 36 лет, я выиграл всё, почему меня должно интересовать мнение тех, кто плохо обо мне отзывается? Я ложусь в постель с чистой совестью и хорошо сплю по ночам. Продолжайте, потому что я всё равно буду закрывать рты и побеждать.

Критика - это часть работы. Поэтому я не переживаю. Если хейтеры говорят обо мне, то это потому, что знают мой потенциал и ценность в футболе. Так что это хорошо. Вот простой пример - вы учитесь в школе и вы лучший ученик, спросите худшего ученика, нравится ли ему лучший, он ответит, что не нравится", - цитирует Роналду Sky Sports.

36-летний португалец после возвращения в "МЮ" в конце августа забил 6 голов в 8 матчах.

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