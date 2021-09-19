Роналду ярко прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Вест Хэмом"

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Роналду ярко прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Вест Хэмом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (2:1).

"Каждый матч в Премьер-лиге — это всегда невероятная борьба за три очка. Сегодня мы получили представление обо всех препятствиях, которые мы встретим на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперед, "дьяволы"!" — написал португалец в своем инстаграме.

После пяти туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, но от лидирующих "Челси" и "Ливерпуля" отстает только по разнице мячей.

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