Роналду ярко прокомментировал совместное фото с Мэйвезером

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ярко прокомментировал совместное фото с известным боксёром Флойдом Мэйвезером-младшим.

В своём твиттере 33-летний португалец опубликовал снимок, коротко подписав его: "Чемпионы".

Напомним, что 41-летний Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после завоевания "старой синьорой" Суперкубка Италии.

В текущем сезоне Роналду сыграл в составе "бьянконери" 26 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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