Роналду ярко прокомментировал совместное фото с Мэйвезером
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ярко прокомментировал совместное фото с известным боксёром Флойдом Мэйвезером-младшим.
В своём твиттере 33-летний португалец опубликовал снимок, коротко подписав его: "Чемпионы".
Champs pic.twitter.com/awZd9X1TMn— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 января 2019 г.
Напомним, что 41-летний Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после завоевания "старой синьорой" Суперкубка Италии.
В текущем сезоне Роналду сыграл в составе "бьянконери" 26 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|19
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|Наполи
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|Интер Милан
|19
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|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8