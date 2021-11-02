Роналду ярко высказался о молодых футболистах

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о молодых футболистов.

"Желание учиться у меня должно исходить от других игроков. Это касается прежде всего молодых футболистов. Я не критикую никого из партнеров, это не моя задача. Новое поколение по-другому относится к жизни, футболу и проблемам. Я помню, как сложно мне было играть за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии. Сегодня все стало проще, и молодые игроки недостаточно это ценят", – приводит слова Роналду DAZN.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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