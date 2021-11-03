Роналду ярко высказался о первых месяцах после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду ярко высказался о первых месяцах после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, что он доволен возвращением в английский клуб.

"Я рад вернуться в "Манчестер Юнайтед". Прошло уже два месяца, и со мной все в порядке. Все идет хорошо, но порой бывали очень нервные моменты. Все так, словно мне снова 18-19 лет. Игроки в АПЛ реже бьют по ногам. Я горд быть здесь и вижу большой потенциал в нашей команде. Мне нужно адаптироваться, а порой необходимо перезагрузиться. Впрочем, мои желание, менталитет и философия не меняются. Я берегу силы для главных моментов, которые могут стать решающими в матче. Я по-прежнему голоден до трофеев. Таков мой характер", – приводит слова Роналду DAZN.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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