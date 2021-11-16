Роналду ярко высказался о Португалии

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду написал красивый пост о своей родной Португалии.

"Я и моя семья всегда отлично чувствуем себя в Португалии, вне зависимости от того, как далеко бы мы не путешествовали. Здесь потрясающий климат, вкуснейшая еда, а также любовь жителей. Мне всегда бывает приятно вернуться на родину.

Теперь пора возвращаться в Манчестер и полностью сосредоточиться на наших целях, но скоро мы вернемся. До скорой встречи, Португалия!" — написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что Португалия заняла второе место в группе А отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и не сумела напрямую пробиться в финальную стадию турнира. Впрочем, португальцы продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых матчах.

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