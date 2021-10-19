Роналду ярко высказался о предстоящем матче с "Аталантой" в Лиге Чемпионов

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Роналду ярко высказался о предстоящем матче с "Аталантой" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой".

"Наступает наше время! Мы должны показать всем, из чего сделаны. Лига чемпионов является идеальным турниром, чтобы показать себя всему миру. Никаких оправданий! Вперед!" – написал Роналду в своем инстаграме.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" состоится завтра, 20 октября. Начало встречи - в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за английский клуб семь матчей во всех турнирах и забил пять голов.

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lesnovsky
lesnovsky

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