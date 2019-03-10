Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико".

"Мы можем сделать этот вечер особенным. Все знают, что у соперника сильная команда. Они хорошо обороняются и используют контратаки. Впрочем, мы к этому готовы. Мы сделаем все, чтобы добиться победы и выйти в четвертьфинал. Никто не ожидал поражения в первом матче, но таков футбол", - приводит слова Роналду AS.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта. В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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