Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов

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Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико".

"Мы можем сделать этот вечер особенным. Все знают, что у соперника сильная команда. Они хорошо обороняются и используют контратаки. Впрочем, мы к этому готовы. Мы сделаем все, чтобы добиться победы и выйти в четвертьфинал. Никто не ожидал поражения в первом матче, но таков футбол", - приводит слова Роналду AS.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта. В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Не пропустите: Голкипер "Ювентуса" ярко высказался об ответном матче Лиги чемпионов с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Да, для тебя вечер будет точно особенным, ведь это будет твой последний матч в Лиге Чемпионов в этом году!

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