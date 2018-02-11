Роналду является лучшим бомбардиром второго круга Примеры

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Роналду является лучшим бомбардиром второго круга Примеры

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада".

Таким образом, 33-летний португалец забил уже семь голов в играх второго круга Примеры. Ранее он по два раза отличился в поединках с "Депортиво" и "Валенсией".

Как сообщает Opta, после сегодняшнего матча Роналду стал лучшим бомбардиром второго круга испанского первенства.

Не пропустите: Роналду - первый игрок, который оформил идеальный хет-трик в текущем розыгрыше Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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