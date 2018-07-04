Роналду: "Ювентус" мне нравится еще с детства"

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Роналду: "Ювентус" мне нравится еще с детства"Европейская пресса продолжает активно обсуждать возможный трансфер ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

Сам португалец пока хранит молчание относительно своего будущего, но после победы своей команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона на "Альянц Стэдиум", где ему удалось забить невероятный гол ударом "ножницами", он сказал: "В детстве мне всегда нравилось наблюдать за "Юве", а теперь мне аплодируют его болельщики. Я благодарю всех итальянцев, которые аплодировали сегодня мне. Это был невероятный момент для меня. Я должен поблагодарить всех поклонников "Юве". То, что они сделали для меня, было невероятно, я никогда не встречался с этим в своей карьере. Это было фантастически".

Напомним, испанский журналист Альберто Родригес высказался о возможном переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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