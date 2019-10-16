Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме вдвое больше, чем Месси

1 Теги криштиану роналдулионель мессидэвид бекхэм

Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме вдвое больше, чем Месси

Компания Buzz Bingo провела исследование прибыльности акканутов известных спортсменов в инстаграме.

За последний год безусловным лидером по этому показателю является нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - он заработал 44,1 миллиона евро, опубликовав 49 рекламных постов стоимостью 900 тысяч евро.

Второе место в рейтинге занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси. На его счета благодаря рекламе в инстаграме поступило 21,2 миллиона евро - 36 записей за 590 тысяч евро каждая.

Замыкает тройку лучших бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, получивший около 10 миллионов евро.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

"Золотые стринги" этому господину, раз "Золотую бутсу" выиграть уже не способен)

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