Роналду за матч с "Тоттенхэмом" забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в субботу оформил хет-трик в матче с "Тоттенхэмом" (3:2).

За одну игру португалец забил больше мячей, чем форвард ПСЖ Лионель Месси за весь сезон Лиги 1.

В активе аргентинца 2 гола и 10 ассистов в 18 поединках чемпионата Франции.

Роналду после возвращения в "МЮ" отличился 12 голами и 3 результативными передачами в 24 встречах АПЛ.

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