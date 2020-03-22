Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"
Стало известно, какие клубы больше всего пострадали от форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Так, португалец больше всего забивал "Севилье" (27 голов). Второе место у "Атлетико" (25). В топ-5 также попали "Хетафе" (23), "Сельта" (20) и "Барселона" (18).
За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009), "Реал" (2009-2018) и "Ювентус" (2018-н.в.)
Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
Читайте также: Пеле назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас. | http://soccernews.ru
главное
-
СМИ: Серия А не возобновится раньше лета
-
Алан Ширер был крутым бомбардиром, однако не смог стать крутым тренером! Вспоминаем еще 4 примера великих игроков, которые не потянули АПЛ в качестве менеджеров
-
Дибала заразился коронавирусом
-
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
-
АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы
Лента новостей
-
1
Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"
-
АПЛ может возобновить розыгрыш 1 июня
-
Ибрагимович может завершить карьеру
-
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
-
"Реал" готовит новый контракт для Хакими, который находится в аренде в "Боруссии"
-
1
Глеб: "Я не хотел переходить в "Барселону"
-
СМИ: Серия А не возобновится раньше лета
-
Мальдини и его сын сдали положительный тест на коронавирус
-
"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"
-
1
Генич прокомментировал работу на матче чемпионата Беларуси
-
Анчелотти просит "Эвертон" подписать лучшего бомбардира Серии А
-
1
Малком высказался о возможном возвращении в "Барселону"
-
Алан Ширер был крутым бомбардиром, однако не смог стать крутым тренером! Вспоминаем еще 4 примера великих игроков, которые не потянули АПЛ в качестве менеджеров
-
"Арсенал" определился со стоимостью Мхитаряна
-
1
"Барселона" не исключает возможности подписания вингера "Сассуоло"
-
Дибала заразился коронавирусом
-
Фернандо Торрес составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал
-
1
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
-
Матч между сборными Польши и России пока не перенесен
-
Левандовски присоединился к акции против коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16