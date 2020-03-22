Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"

Стало известно, какие клубы больше всего пострадали от форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Так, португалец больше всего забивал "Севилье" (27 голов). Второе место у "Атлетико" (25). В топ-5 также попали "Хетафе" (23), "Сельта" (20) и "Барселона" (18).

За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009), "Реал" (2009-2018) и "Ювентус" (2018-н.в.)

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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