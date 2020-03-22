Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"

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Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"

Стало известно, какие клубы больше всего пострадали от форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Так, португалец больше всего забивал "Севилье" (27 голов). Второе место у "Атлетико" (25). В топ-5 также попали "Хетафе" (23), "Сельта" (20) и "Барселона" (18).

За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009), "Реал" (2009-2018) и "Ювентус" (2018-н.в.)

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Португалец лучший везде, а тепличный хмырь... ну вы поняли, дальше барселонской теплицы не всплывал, и то за счет липовых пенок и грозных Эйбаров! За сборную так вообще... кроме голов на район, в товарняках - ничем не запомнился! Подводил сборную 100500+ раз! Если бы это была сборная Северной Кореи, гном уже бы давно в лагере на рисовом поле закончил, а не трепетал о любви за 100+ млн в год! Но виноват конечно же, Игуаин! Visca el Barca!

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