Роналду забил 1 гол после 48 ударов в Ла Лиге, у Месси 69 ударов и 12 мячей

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси лидирует в чемпионате Испании по количеству ударов по воротам.

Форвард каталонского клуба угрожал воротам соперников 69 раз и забил 12 голов.

Второе место занимает нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который забил 1 мяч после 48 ударов.

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