Роналду забил 1 гол в последних 8 матчах за "Манчестер Юнайтед"

2 Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедстатистика

Роналду забил 1 гол в последних 8 матчах за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел улучшить свою статистику в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (4:2).

Португалец провел на поле 85 минут, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи. На счету форварда всего один гол в восьми последних матчах.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Явно лежит и смотрит, как Месси 7-й ЗМ получает.... Второгодник, вытри ему слёзки... И себе заодно... Великий прогнозист ты наш!!!... А-ха-ха-ха...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я в Англию приехал не голы забивать, а бабло считать и крутить шуры-муры с с английскими мускулистыми неграми! ))))))))))

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