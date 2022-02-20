Роналду забил 1 гол в последних 8 матчах за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел улучшить свою статистику в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (4:2).

Португалец провел на поле 85 минут, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи. На счету форварда всего один гол в восьми последних матчах.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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