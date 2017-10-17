Роналду забил 10-й гол английским клубам в Лиге Чемпионов, больше только у Месси

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Роналду забил 10-й гол английским клубам в Лиге Чемпионов, больше только у Месси

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".

В середине первого тайма счет сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что для 32-летнего форварда этот гол стал 10-м в 13 матчах против английских клубов в Лиге чемпионов. Больше только у форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который отличился 17 раз.

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