Роналду забил 10-й гол английским клубам в Лиге Чемпионов, больше только у Месси
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".
В середине первого тайма счет сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что для 32-летнего форварда этот гол стал 10-м в 13 матчах против английских клубов в Лиге чемпионов. Больше только у форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который отличился 17 раз.
Не пропустите: Роналду забил 12-й гол в Лиге Чемпионов в результате 15 последних ударов по воротам. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1