Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Торино" (1:1).

Этот гол стал 100-м в его карьере, который форвард забил ударом головой.

34-летний Роналду ранее выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего он провел 801 матч во всех турнирах, в которых забил 601 гол и отдал 213 результативных передач.

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