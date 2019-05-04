Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере

Теги ювентускриштиану роналдустатистика

Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Торино" (1:1).

Этот гол стал 100-м в его карьере, который форвард забил ударом головой.

34-летний Роналду ранее выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего он провел 801 матч во всех турнирах, в которых забил 601 гол и отдал 213 результативных передач.

Не пропустите: Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 мая

Главные новости дня: 3 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 35 57
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Кальяри Кальяри 34 40
12 Фиорентина Фиорентина 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
Полная таблица

топ-5 тегов