Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил юбилейный гол в ворота сборной Швеции в матче Лиги наций (1:0; первый тайм).

Для 35-летнего футболиста этот гол стал 100-м за национальную команду. Больше только у форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, португальцу осталось забить 9 голов за Португалию, чтобы побить мировой рекорд. У Криштиану 165 матчей за Португалию.