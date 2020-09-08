Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

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Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил юбилейный гол в ворота сборной Швеции в матче Лиги наций (1:0; первый тайм).

Для 35-летнего футболиста этот гол стал 100-м за национальную команду. Больше только у форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, португальцу осталось забить 9 голов за Португалию, чтобы побить мировой рекорд. У Криштиану 165 матчей за Португалию.
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