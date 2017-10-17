Роналду забил 12-й гол в Лиге Чемпионов в результате 15 последних ударов по воротам

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".

В середине первой половины отличился нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, который реализовал с пенальти.

Стоит отметить, что форвард забил 12-й гол в турнире в результате 15 последних ударов по воротам.

Не пропустите: Роналду забил 13 голов с пенальти в Лиге Чемпионов, больше всех остальных игроков. | http://soccernews.ru