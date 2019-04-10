Роналду забил 125-й гол в Лиге Чемпионов

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (счет 1:1, идет второй тайм).

Для Роналду этот гол стал 125-м в Лиге Чемпионов и он является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Его ближайшим преследователем является нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 108 голов.

Не пропустите: Роналду забил 24-й гол в четвертьфиналах ЛЧ, что в два раза больше Месси и Рауля вместе взятых. | http://soccernews.ru