Роналду забил 13 голов с пенальти в Лиге Чемпионов, больше всех остальных игроков

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".

Счет в этом поединке сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Стоит отметить, что 32-летний Роналду в 13-й раз реализовал 11-метровый в Лиге Чемпионов и он является рекордсменом турнира по этому показателю.

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