Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил покер в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.
Звёздный форвард впервые в карьере поразил ворота литовцев и они стали 150-м соперником, которым забивал игрок "Ювентуса".
Стоит отметить, что в расчёт берутся голы как на клубном, так и на международном уровне.
До перехода в "Ювентус" Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". За сборную Португалии он провёл 160 матчей и отличился 93 раза.
Не пропустите: Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы
-
"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
Лента новостей
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
-
Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии
-
Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
-
Аленья недоволен своим положением в "Барселоне"
-
"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков
-
Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате
-
Отец Неймара рассказал, почему его сын хочет вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы
-
"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"
-
Колодин оценил перспективы связки Джикия - Семёнов в центре обороны сборной России
-
Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения
-
Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"
-
Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
-
Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
-
Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России
-
Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти
-
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ
-
Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0