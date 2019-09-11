Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил покер в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.

Звёздный форвард впервые в карьере поразил ворота литовцев и они стали 150-м соперником, которым забивал игрок "Ювентуса".

Стоит отметить, что в расчёт берутся голы как на клубном, так и на международном уровне.

До перехода в "Ювентус" Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". За сборную Португалии он провёл 160 матчей и отличился 93 раза.

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