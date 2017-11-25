Роналду забил 16 голов "Малаге" в 16 матчах

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Роналду забил 16 голов "Малаге" в 16 матчах

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду любит забивать голы в ворота "Малаги", сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний португалец поразил ворота "анчоусов", с которыми "сливочные" начнут играть через несколько минут, 16 раз в 16 проведённых матчах.

Чаще Роналду огорчал только две испанских команды - "Севилью" (23 гола) и "Хетафе" (21 гол). 

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