Роналду забил 16 голов в последних девяти матчах Лиги Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" в гостях сыграет с АПОЭЛом.

Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду забил 16 голов в последних девяти матчах турнира.

Стоит отметить, что 32-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов, отличившись 111 раз.

Не пропустите: "Реал" не сумел забить гол лишь в одном из последних 54 матчей группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru