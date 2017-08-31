Роналду забил 16-й гол в последних 11 матчах за Португалию

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Роналду забил 16-й гол в последних 11 матчах за Португалию

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Португалия играет с Фарерскими островами.

В середине первого тайма португальцы выигрывают со счетом 2:0. Оба мяча на счету Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что 32-летний форвард забил свой 18-й гол в последних 11 матчах за сборную Португалии. Также в этих поединках он отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Классный гол Роналду в ворота Фарерских островов. | http://soccernews.ru

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