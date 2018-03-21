Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду набрал отличную форму.

В последних 10 матчах чемпионата Испании футболист забил 18 голов.

В среднем результативность 33-летнего форварда в этих играх составляет 1,8 гола за матч.

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