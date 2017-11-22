Роналду забил 18-й гол в Лиге Чемпионов в календарном году - лучший результат в истории

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" играет с АПОЭЛем.

Два мяча в поединке на счету нападающего королевского клуба Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что форвард забил 18-й гол в турнире в этом календарном году и это является рекордом.

Напомним, что 32-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов, забив 113 голов.

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