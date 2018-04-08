Роналду забил 20 голов в последних 10 матчах "Реала"

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1, второй тайм).

Этот гол стал 20-м для футболиста в последних 10 матчах за королевский клуб.

Всего на счету 33-летнего Роналду 40 голов в 37 матчах этого сезона.

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