Роналду забил 20 голов в последних 10 матчах "Реала"

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Роналду забил 20 голов в последних 10 матчах "Реала"

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1, второй тайм).

Этот гол стал 20-м для футболиста в последних 10 матчах за королевский клуб.

Всего на счету 33-летнего Роналду 40 голов в 37 матчах этого сезона.

Не пропустите: "Реал" не может обыграть "Атлетико" на своем поле в четырех матчах подряд. | http://soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
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