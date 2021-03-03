Роналду забил 20-й гол в чемпионате в 12-м сезоне подряд

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Роналду забил 20-й гол в чемпионате в 12-м сезоне подряд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 20-й гол в нынешнем сезоне в Серии А. Форвард забил юбилейный мяч в поединке со "Специей" (3:0).

Таким образом, Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12-й сезон подряд. Ранее форварду не удавалось добраться до этой отметки в сезоне-2008/2009, тогда он выступал за "Манчестер Юнайтед".

36-летний Роналду является лучшим бомбардиром Серии А, на два мяча опережая форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Не пропустите: Роналду летом может покинуть "Ювентус". | http://soccernews.ru
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