Роналду забил 21 гол в 2018 году, больше чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов Европы

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду забил 21 гол в 2018 году, больше чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов Европы

Форвард "Реала" Криштиану Роналду отметился покером в игре с "Жироной".

Как сообщает Opta, это уже 21-й гол португальца в 2018 году. Это лучший показатель среди игроков топ-5 чемпионатов Европы.

Отметим, что Роналду забивает в 8 играх подряд.

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