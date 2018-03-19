Роналду забил 21 гол в 2018 году, больше чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов Европы

Форвард "Реала" Криштиану Роналду отметился покером в игре с "Жироной".

Как сообщает Opta, это уже 21-й гол португальца в 2018 году. Это лучший показатель среди игроков топ-5 чемпионатов Европы.

Отметим, что Роналду забивает в 8 играх подряд.

Читайте также: Роналду: "Никто не сравнится со мной". | http://soccernews.ru