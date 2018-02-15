Роналду забил 21 гол в последних 12 матчах Лиги Чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду продолжает "штамповать" голы в Лиге Чемпионов.

33-летний португалец забил 21 мяч в последних 12 играх самого престижного еврокубкового турнира.

При этом лидер "сливочных" не уходит с поля без забитого гола уже в восьми матчах ЛЧ подряд.

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