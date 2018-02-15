Роналду забил 21 гол в последних 12 матчах Лиги Чемпионов

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду забил 21 гол в последних 12 матчах Лиги Чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду продолжает "штамповать" голы в Лиге Чемпионов.

33-летний португалец забил 21 мяч в последних 12 играх самого престижного еврокубкового турнира.

При этом лидер "сливочных" не уходит с поля без забитого гола уже в восьми матчах ЛЧ подряд. 

Не пропустите: Роналду прокомментировал победу над ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов