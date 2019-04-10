Роналду забил 24-й гол в четвертьфиналах ЛЧ, что в два раза больше Месси и Рауля вместе взятых
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:1, идет второй тайм).
Для Роналду этот гол стал 24-м в карьере четвертьфиналах Лиги Чемпионов.
По этому показателю он опережает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Рауля, которые на двоих забили 20 голов на этой стадии.
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