Роналду забил 25 голов в 14 сезонах подряд
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать стабильный бомбардирский уровень.
Текущий сезон стал 14-м подряд, в котором звёздный португалец отличился не менее 25 раз во всех турнирах.
Goal приводит следующую статистику 36-летнего нападающего: 2007/08 - 42 гола, 2008/09 - 26 голов; 2009/10 - 33 гола; 2010/11 - 53 гола; 2011/12 - 60 голов; 2012/13 - 55 голов; 2013/14 - 51 гол; 2014/15 - 61 гол; 2015/16 - 51 гол; 2016/17 - 42 гола; 2017/18 - 44 гола; 2018/19 - 28 голов; 2019/20 - 37 голов; 2020/21 - 25 голов.
Сейчас Роналду лидирует в гонке голеадоров текущего розыгрыша Серии А (18 мячей), опережая Ромелу Лукаку из "Интера" (17).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17