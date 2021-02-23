Роналду забил 25 голов в 14 сезонах подряд

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать стабильный бомбардирский уровень.

Текущий сезон стал 14-м подряд, в котором звёздный португалец отличился не менее 25 раз во всех турнирах.

Goal приводит следующую статистику 36-летнего нападающего: 2007/08 - 42 гола, 2008/09 - 26 голов; 2009/10 - 33 гола; 2010/11 - 53 гола; 2011/12 - 60 голов; 2012/13 - 55 голов; 2013/14 - 51 гол; 2014/15 - 61 гол; 2015/16 - 51 гол; 2016/17 - 42 гола; 2017/18 - 44 гола; 2018/19 - 28 голов; 2019/20 - 37 голов; 2020/21 - 25 голов.

Сейчас Роналду лидирует в гонке голеадоров текущего розыгрыша Серии А (18 мячей), опережая Ромелу Лукаку из "Интера" (17).

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