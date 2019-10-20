Роналду забил 25 голов в Серии А за 38 матчей. Это пятый результат в истории
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поразил ворота "Болоньи" в матче восьмого тура Серии А.
Этот гол стал для 34-летнего португальца 25-м в рамках Серии А. Для этого ему потребовалось 38 поединков.
Сообщается, что только четыре игрока сделали это быстрее - Винченцо Монтелла (31 матч), Роналдо (32), Диего Милито (33) и Андрей Шевченко (33).
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий забил 32 мяча и сделал 11 ассистов в 51 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3