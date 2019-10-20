Роналду забил 25 голов в Серии А за 38 матчей. Это пятый результат в истории

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Роналду забил 25 голов в Серии А за 38 матчей. Это пятый результат в истории

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поразил ворота "Болоньи" в матче восьмого тура Серии А.

Этот гол стал для 34-летнего португальца 25-м в рамках Серии А. Для этого ему потребовалось 38 поединков.

Сообщается, что только четыре игрока сделали это быстрее - Винченцо Монтелла (31 матч), Роналдо (32), Диего Милито (33) и Андрей Шевченко (33).

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий забил 32 мяча и сделал 11 ассистов в 51 игре.

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