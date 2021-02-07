Роналду забил 300 голов после своего 30-летия
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в матче 21-го тура Серии А против "Ромы" (2:0).
Этот гол стал для нападающего трехсотым, который он смог забить после 30-летия. Всего, по подсчетам Bleacher Report, Роналду потребовалось 326 матчей, чтобы добиться такого результата.
При этом Роналду забил 463 гола в 718 играх до своего 30-летия.
Напомним, 5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.
В сезоне 2020/2021 форвард в 17 матчах Серии А забил 16 голов и сделал 3 результативных передачи.
Читать также: Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии | http://soccernews.ru
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|Команда
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|26
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|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17