Роналду забил 300 голов после своего 30-летия

2 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду забил 300 голов после своего 30-летияФорвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в матче 21-го тура Серии А против "Ромы" (2:0).

Этот гол стал для нападающего трехсотым, который он смог забить после 30-летия. Всего, по подсчетам Bleacher Report, Роналду потребовалось 326 матчей, чтобы добиться такого результата.

При этом Роналду забил 463 гола в 718 играх до своего 30-летия.

Напомним, 5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.

В сезоне 2020/2021 форвард в 17 матчах Серии А забил 16 голов и сделал 3 результативных передачи.

Читать также: Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

А сколько без пеналей и добиваний, "креативный" ты наш???... Хе-хе...

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