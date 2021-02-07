Роналду забил 300 голов после своего 30-летия

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в матче 21-го тура Серии А против "Ромы" (2:0).

Этот гол стал для нападающего трехсотым, который он смог забить после 30-летия. Всего, по подсчетам Bleacher Report, Роналду потребовалось 326 матчей, чтобы добиться такого результата.

При этом Роналду забил 463 гола в 718 играх до своего 30-летия.