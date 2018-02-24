Роналду забил 300 голов в Примере быстрее, чем Месси

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Роналду забил 300 голов в Примере быстрее, чем Месси

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

Как сообщает Marca, второй гол в этой встрече стал для 33-летнего португальца 300-м в Примере.

Для достижения этого показателя Роналду понадобилось всего 285 матчей (1,05 гол/матч). Стоит отметить, что извечный конкурент форварда "Реала" Лионель Месси свой 300-й гол в Ла Лиге забил в 326-м поединке.

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