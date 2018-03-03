Роналду забил 300-й гол в Примере

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Роналду забил 300-й гол в Примере

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Хетафе" в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 33-летнего португальца 300-м в рамках Примеры. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 285 игр. 

Впереди Роналду среди бомбардиров испанского первенства остался только форвард "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого 372 забитых мяча.

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