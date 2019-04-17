Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

Таким образом, 34-летний португалец забил уже 42 гола в еврокубковых турнирах, начиная с 1/4 финала. Он уверенно лидирует по этому показателю.

Ближайшими преследователями Роналду являются Альфредо Ди Стефано (32), Лионель Месси (18) и Ференц Пушкаш (17).

Стоит отметить, что в рамках Лиги Чемпионов звёздный нападающий забил 126 голов в 162 матчах.

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