Роналду забил 45-й сборной в карьере

Фото твиттер сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые поразил ворота Ирландии.

Звёздный футболист оформил дубль в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против "зелёной армии".

Ирландцы стали 45-й сборной, кому забивал форвард "Манчестер Юнайтед".

Также Роналду стал рекордсменом по голам на уровне национальных команд и повторил достижение Серхио Рамоса.

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