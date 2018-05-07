Роналду забил 450-й гол за "Реал"

Теги реал мадридкриштиану роналдубарселона

Роналду забил 450-й гол за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Барселоны" в матче 36-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 33-летнего португальца 450-м в составе "сливочных". Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 436 игр.

Напомним, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории королевского клуба.

Не пропустите: Бэйл впервые забил "Барселоне" в Примере. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов