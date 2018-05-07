Роналду забил 450-й гол за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Барселоны" в матче 36-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 33-летнего португальца 450-м в составе "сливочных". Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 436 игр.

Напомним, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории королевского клуба.

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